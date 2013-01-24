Как питаться людям с почечными заболеваниями

Специальная диета принадлежит к лечебным мерам в случае почечных заболеваний. В этом вопросе, прежде всего, обращают внимание на несколько главных аспектов. В случае пиелонефрита с сохранением оттока мочи больным, во-первых, нужно употреблять не меньше двух литров жидкости в сутки, чтобы промывать мочевыводящие пути.

Во-вторых, стоит избегать острых блюд и специй, мясных и рыбных отваров. В случае гломерулонефрита не злоупотреблять белковыми продуктами. А во время нарушения водного баланса с возникновением отеков и повышением артериального давления следует ограничить употребление соли до 6 г в сутки, а в некоторых случаях совсем изъять ее из рациона.

Больным инфекционно-воспалительными заболеваниями почек, опять же при условии сохранения оттока мочи, рекомендуется санаторно-курортное лечение на курортах с маломинерализованными водами. Прежде всего, это трускавецкие, моршинские, закарпатские санатории.

В случае иммунновоспалительных болезней почек (хронический гломерулонефрит) улучшить состояние помогает климатическое лечение на южном берегу Крыма с мая по сентябрь. В свое время там функционировали три специализированных санатории. Однако по определенным причинам они были закрыты.