Жареное мясо может вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Потребление двух или больше порций жареного мяса в день увеличивает риск метаболического синдрома на 25 процентов, установили врачи Университета штата Миннесота и Американской сердечной ассоциации.

Метаболический синдром - расстройство сердечно-сосудистой функции, вызывающее диабет, ожирение и высокое артериальное давление. Анализ, включавший 9 тыс. 514 человек, показал, что риск этих заболеваний касается не только мясных продуктов, но также любых жареных блюд, а молочные продукты наоборот предоставляют организму защиту от нарушения процесса метаболизма.

Медики подчеркивают, что диета западного образца, включающая большое количество обработанного красного мяса, жареных продуктов и яиц снижает количество "хорошего" холестерина в крови и повышает уровни триглицеридов и глюкозы, которые повышают давление и забивают сосуды. Во избежание сердечных проблем специалисты рекомендуют максимально ограничить в рационе питания употребление жиров и напитков и еды с сахаром, а взамен чаще есть овощи (капусту, редьку, брокколи, морковь, тыкву, красный перец, шпинат), фрукты и по крайней мере два раза в неделю готовить рыбные блюда.