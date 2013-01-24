Голод дарит долголетие?

Ученые считают объемы пищи приговором для продолжительности жизни человека. Украинцы не верят в то, что голодная жизнь будет более длительной Радикальный способ борьбы со старением изобрели американские ученые. Они предлагают уменьшить рацион как минимум вдвое и получить бонус - нелишних 20 лет жизни, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы жить дольше, есть нужно не просто меньше, а гораздо меньше. При этом с возрастом рацион должен становиться все более аскетичным. Строгую диету заокеанские ученые сначала опробовали на насекомых и грызунах. Их организмы максимально приближенны к человеческому. Голодом мучили взрослую мошкару. В Украине пошли еще дальше. Ограничили рацион личинок - аналог человеческих младенцев. Результаты красноречивы: гораздо дольше живут те насекомые, которые едят впятеро меньше.