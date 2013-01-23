Ускоряем обмен веществ

Вы наверное не раз удивлялись тем девушкам, которые еду поглощают в неограниченных количествах и при этом остаются стройными и подтянутыми. Секрет в том, что необходимо составить для себя рацион питания, который будет состоять из продуктов и напитков, ускоряющих обмен веществ в организме. А добавив умеренные физические нагрузки, вы в кратчайшие сроки забудете о своих о лишних килограммах и с легкостью сможете поддерживать свой вес. Существует несколько эффективных методов, которые повысят ваш метаболизм.

Ежедневно выпивайте не менее восьми стаканов воды со льдом. Холодна вода ускоряет пищеварительный процесс, но только если употреблять ее не сразу после еды, а за 20-30 мин до и после приема пищи.

Помимо холодной воды, улучшению метаболизма способствует также кофе и зеленый чай. Кофеин стимулирует работу сердца и центральную нервную систему. Зеленый чай обладает антиоксидантным действием и очищает организм от токсинов. Диетологи рекомендуют выпивать по две чашки кофе в день и чай не меньше трех чашек.

Каждое утро готовьте плотный завтрак. Согласно мнению диетологов и результатам научных исследований по своей калорийности завтрак должен занимать приблизительно половину ежедневного рациона и состоять из белков и углеводов. Также он избавит вас от желания съесть что-нибудь сладкое в течение дня.

В течение дня питайтесь часто, но небольшими порциями. Больше употребляйте молочных продуктов, орехов, киви, черного шоколада, изделий из цельного зерна - все продукты помогут улучшить пищеварение и снабдят организм необходимыми витаминами.

Правильные физические нагрузки также помогут улучшить метаболизм. Так например после занятий фитнесом необходимо минут 20 времени легкой пробежке, если нет такой возможности - 30 минут прогуляйтесь пешком. В свой комплекс упражнений введите занятия с гантелями на все группы мышц, которым достаточно уделять один час в неделю. Устраивайте для себя полноценный здоровый сон не не меньше восьми часов.

hochu.ua