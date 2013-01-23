Витамин для наращивания мышц

Витамин D способствует увеличению мышечной массы. Результаты нового исследования на эту тему опубликованы в журнале «Medicine & Science in Sports & Exercise».

В исследовании приняли участие 419 человек в возрасте 20-76 лет. Эксперты проанализировали физическое состояние добровольцев, учитывая такие факторы как возраст, пол, артериальное давление, индекс массы тела и уровень витамина D в крови. После учета всех факторов выяснилось, что участники с наибольшими показателями витамина D имеют лучшие показатели физической силы.

По мнению авторов исследования, такие результаты доказывают, что витамин D важен не только для формирования костей, но и для развития мышечных волокон. Основное количество витамина D образуется при действии на кожу солнечного света. Источниками этого витамина в продуктах являются морская рыба, яйца, молоко.

likar.info