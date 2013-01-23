Плохой сон разрушает личную жизнь. Плохой сон может привести к проблемам в семейной жизни. Тот из супругов, кто меньше высыпается, начинает жаловаться, ворчать и обвинять партнера в том, что он его не ценит.

Специалисты исследовали более 60 пар в возрасте от 18 до 56 лет. Участников исследования попросили вести дневник сна, куда они записывали, хорошо или плохо им спалось, добавляя описание своих ощущений в отношении партнера. Кроме того, их снимали на видео в процессе решения задач со своей второй половиной. Те, кто высыпался плохо, проявляли по отношению к партнеру гораздо меньше терпения.

В докладе авторы исследования указали несколько причин, по которым человек может не высыпаться. К таковым, например, относятся храп или ночная работа, во время которой супруг слишком громко нажимает клавиши ноутбука. В то же время, некоторые люди гордятся тем, что спят мало и могут долгое время вообще обходиться без сна.

Ученые выразили надежду, что их выводы помогут дать понять обществу, насколько для человека важен полноценный сон. Эксперты напомнили, что минимальным количество часов, отведенных дня сна, чтобы организм мог нормально функционировать, является пять, а идеальным – все восемь.

На сегодняшний день каждый третий человек на Земле, по данным Фонда психического здоровья, страдает хронической бессонницей. Нормально высыпаются только 40% от общего числа взрослого населения планеты.

directpress.ru