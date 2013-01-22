Ученые изучают причины мигрени с того времени, как эта болезнь стала известна. Но мигрень все еще имеет тайны, над которыми работают ученые разных стран. Они пришли к выводам, что иногда приступы можно предотвратить.

Профилактика мигрени это:

* Соблюдение диеты, исключение продуктов и напитков, которые провоцируют приступ мигрени. Употребляйте больше свежих салатов, пейте много жидкости, ведь обезвоживание может стать провоцирующим фактором. Употребляйте витамины группы В. Ешьте морскую рыбу, которая содержит незаменимые жирные кислоты.

* Здоровый образ жизни, занятие спортом способствуют позитивным эмоциям, благодаря чему предупреждается возникновение приступов. Часто причиной головной боли является курение. Бросайте эту вредную привычку!

* Ограничение внешних раздражителей (телевизор, радио, телефон), которые часто приводят к стрессу. В этом случае необходимо применять многообразные антистрессовые программы, например, релаксацию.

* В домашней аптечке всегда необходимо иметь препарат, который снимает приступ.

Людям, страдающим регулярными, тяжелыми приступами мигрени с количеством атак 2 раза и больше в месяц, нужно обратиться к врачу. Он назначит профилактические препараты, которые снизят количество приступов мигрени.