Почему отекают ноги

Отеки возникают из-за скопления жидкости в тканях. Они могут быть вызваны не только чрезмерной нагрузкой на ноги, большим количеством жидкости и жарой, но и иметь более серьезные причины, связанные с заболеваниями вен, сердца, почек.

1. Сердечная недостаточность

Если отеки на ногах носят хронический характер, это может говорить о сердечной недостаточности. Отеки, вызванные проблемами с сердцем, безболезненные. При сердечной недостаточности ослабленная сердечная мышца не прокачивает всю кровь, в результате чего она начинает скапливаться в венах, что приводит к их расширению на ногах. Жидкий компонент крови просачивается в ткань и вызывает отеки. При сердечной недостаточности отек распространяется на обе ноги.

2. Флебит

Другая причина хронических отеков – флебит, при котором одна или несколько вен закупориваются кровяным сгустком, который называется тромбом. Чаще всего при флебите, отеком поражена одна нога, реже две. Заболевание приносит выраженную боль.

3. Варикозное расширение вен

Варикоз – это нарушение оттока крови, что приводит к повышению давления сначала в крупных венах, затем в малых. Высокое давление в капиллярах способствует выделению жидкости из сосудов в ткани, от чего и возникает отек. При варикозном расширении вен отеки часто бывают несимметричными на обеих ногах или присутствуют только на одной. При варикозе отеки увеличиваются к вечеру или после длительного пребывания на ногах.

4. Почечная патология.

При заболеваниях почек отек распространяется на обе ноги и не сопровождается болью. Может появиться отечность на лице и руках, синева под глазами, иногда наблюдается повышение температуры тела. Это происходит при нарушении количества или состава белков в организме. Если почки больные, то они выделяют в мочу белок. Когда в тканях происходит потеря белка, восполнение идет за счет просачивающейся из кровеносных сосудов жидкости, в состав которой входит белок. При этом возникают отеки.

5. Нарушение лимфотока

Нарушение лимфотока в коже и подкожной клетчатке приводит к застою лимфы. Это связано с нарушением водного и белкового обмена в организме. В этом случае возникают сильные отеки. Такое явление носит название «слоновая болезнь».

6. Побочное действие от лекарств

Некоторые медицинские препараты могут вызывать отек ног. К ним относятся противозачаточные препараты, содержащие женские гормоны – эстрогены, некоторые лекарства, понижающие давление, применяемые длительное время стероиды при таких заболеваниях, как артрит, рак, астма.

7. Неправильная обувь

К появлению отеков приводит неправильно подобранная обувь, которая способствует ограничению сокращения икроножных мышц. Не следует носить тесную и узкую обувь на слишком высоком каблуке или с совсем плоской подошвой.

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