Ученые открыли секрет долгой жизни оптимистов

Почему оптимистичные люди меньше пессимистов подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Гарвардского университета (США). Причиной повышения защитных сил организма является выброс антиоксидантов, которые устраняют отрицательное влияние свободных радикалов на клетки организма.

В исследовании, проведенном в 1994-2005 годах, участвовали 982 испытуемых, как мужчин, так и женщин. Медики сравнивали психологический статус участников, определенный с помощью специально разработанных тестов, и концентрацию девяти различных видов антиоксидантов в сыворотке крови. В результате ученые пришли к выводу, что у оптимистичных людей повышена концентрация каротиноидов в крови.

Каротиноиды - семейство пигментов, включающее около 600 веществ. Они синтезируются растениями, бактериями и грибами и придают им цвет от желтого до красного.

В организме человека каротиноиды не синтезируются и должны поступать с пищей.

В среднем рацион человека содержит около 50 каротиноидов, получаемых в том числе с морковью, красным перцем, другими красными и оранжевыми овощами и фруктами. Каротиноиды кроме антиоксидантной функции выполняют в организме и другие задачи, в том числе являются предшественниками витамина А. Также предполагается, что они участвуют в повышении иммунитета (иммуномодуляция) и регулируют активность ферментов, участвующих в образовании злокачественных опухолей (канцерогенез).

А вот данных о повышенном содержании витамина Е (который тоже считается антиоксидантом) у оптимистичных людей получено не было. Витамин Е относится к группе токоферолов и регулирует жировой обмен.

Антиоксиданты чрезвычайно важны для поддержания здоровья.

В организме человека непрерывно происходят процессы образования свободных радикалов, несущих на своей внешней оболочке один неспаренный электрон. Такая молекула (или атом) обладает повышенной реакционной способностью. Свободные радикалы способны разрушить любую клетку, так как они взаимодействуют непосредственно с липидами клеточной стенки и нарушают энергообеспечение клетки, отчего та гибнет. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, защищая организм от многих инфекционных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и препятствуя преждевременному старению организма.

У оптимистичных людей установлено повышение концентрации каротиноидов на 3-13% по сравнению с их пессимистичными товарищами. Это значит, что их естественная защита работает гораздо эффективнее. В ходе эксперимента было замечено, что оптимисты реже оказываются во власти вредных привычек и инстинктивно придерживаются правильного питания.

Ученые, однако, не пришли к однозначному выводу о первичности процессов - оптимизм ли приводит к повышению антиоксидантной защиты, или, наоборот, антиоксиданты способствуют повышению настроения.

Руководитель исследования Юлия Боэм (сотрудник Гарвардской школы общественного здоровья) объясняет, что большинство ученых фокусируют внимание на состояниях депрессии и тревоги, а данное исследование позволяет взглянуть на проблему с другой стороны. "Исследование подтверждает, что хорошее настроение и правильная мотивация полезны для здоровья", - говорит Доктор Боэм.

Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие двойной спирали ДНК в 1953 году, в своей статье в журнале Open Biology пишет про полезность антиоксидантов для здоровых людей, но обращает внимание, что большая часть неизлечимых поздних стадий рака у онкологических больных возникает именно вследствие активного приема антиоксидантов. "Поэтому необходимо более детальное изучение влияния этих веществ, применяемых в качестве пищевых добавок, на организм", - пишет нобелевский лауреат.

Газета.Ru