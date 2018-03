Самые вредные ресторанные блюда

В США было присуждено несколько наград самым "сногсшибательным" и габаритным ресторанным блюдам, ведущим к закупорке артерий.

Центр "Наука в интересах общества" (Center for Science in the Public Interest – CSPI) объявил о 7–й ежегодной премии "Экстремальное питание". Некоторые из победителей – яства, которые даже подкованные посетители могут не подозревать во вредоносности.

Так, несмотря на здоровые ингредиенты – грибы, руккола и помидоры – в список врагов здоровья попала итальянская паста "Бистро". Туда же попали и популярные чизкейки. В топ нежелательных продуктов вошли также жаренные куриные крылышки и другие части этой на первой взгляд безвредной птицы, содержащие избыток калорий и насыщенных жиров.

Жюри также огласило и другие заказы, которые могут заставить посетителей поменять размер одежды – блюда с беконом и сыром чеддер, яблочные пироги, ванильный молочный коктейль, телятина с картофелем и любимая всеми пицца "Пепперони".

"Эти блюда способны разрушить вашу диету в течение недели или даже дня" – комментирует "победителей" Джейн Херли, диетолог CSPI. "Справедливости ради стоит добавить, что многие из сетевых ресторанов делают раздел особо опасных блюд в своем меню, но все равно количество калорий, насыщенных жиров и соли там указано или некорректно или не оговаривается совсем", – говорит она.

news.open.by