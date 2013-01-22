Овсянка - классический завтрак, очень быстрый в приготовлении и питательный. Неоспоримые плюсы этого варианта - достаточное количество углеводов и, соответственно, нужных организму по утрам «легкодоступных» калорий. Также овсянка богата клетчаткой, полезной для пищеварительной системы и безопасной для талии.

Выбирая овсяные хлопья, обрати внимание на маркировку. Наименьшую обработку проходят хлопья «Геркулес», поэтому в них сохраняется больше полезных веществ. Хлопья сорта «Экстра І» обрабатываются очень тщательно, поэтому подходят для детей, но в них меньше разных «полезностей».

Впрочем, есть у такого завтрака и минус: он содержит очень мало белков и жиров. Поскольку наш рацион (особенно у диетичек) зачастую страдает от дефицита белка, нужно стараться есть его при каждом приеме пищи. Кстати, добавление в кашу молока тут ничем не поможет, ведь в нем всего около 5 граммов белка на 100 мл.

Утром также важно употреблять жиры. Они очень опасны для талии, но критически важны для организма, в частности для обмена веществ. Поэтому включать жиры в рацион нужно обязательно и лучше утром - чтобы организм успел потратить полученную из них энергию, а не отправить ее в запасы.

Чтобы получить достаточное количество и углеводов, и жиров с белками, стоит дополнить обычную овсянку орехами, кусочком сыра или парой ложек творога, чтобы этот завтрак стал действительно полезным.

Впрочем, есть еще одна добавка, которую стоит непременно включить в утренний рацион - свежие фрукты. Во-первых, это вкусно, а во-вторых - это поможет получить достаточно витаминов, в частности витамина С.

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