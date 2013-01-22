Недосып - главный враг семейной жизни

Если человек хорошо спит ночью, значит, у него не будет проблем в личной жизни. Как доказали ученые, крепкий сон уменьшает степень эгоизма, передает The Daily Mail со ссылкой на работу Университета Беркли. А вот недосып может подорвать отношения.

Все начинается с мелочей: из-за усталости муж или жена просто забывает поблагодарить своего партнера. В результате их вторая половинка чувствует себя ненужной. Ученые обследовали 60 пар 18-56 лет. Добровольцы вели дневник, записывая, сколько времени они спали каждую ночь и насколько они ценили свою вторую половину. Также было задание для совместного выполнения.

Эксперимент показал: высыпающиеся за ночь люди, лучше остальных справлялись с совместными заданиями, поддерживая друг друга. Плюс, они регулярно выражали благодарность и больше ценили партнера.

Психолог Эми Гордон констатирует: "Недосып заставляет человека ставить свои потребности превыше всего. Это сразу отразится на отношениях. Чтобы не было проблем, за ночь нужно спать минимум пять часов, не просыпаясь. Некоторым, правда, требуется восемь часов".

Между тем, исследования показывают, что почти две трети человек не высыпаются, а треть страдает от бессонницы. Бессонница повышала в четыре раза риск появления проблем в отношениях и в три раза увеличивала вероятность опасных колебаний в настроении.

NEWSru.com