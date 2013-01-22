Какой нормальный пульс у человека

Пульс есть у каждого человека, его показатели связаны с работой сердечной мышцы и имеют различную норму для людей разного возраста. У среднестатистического здорового человека пульс в покое должен быть равен 60-80 ударам в 1 минуту.

Для разных возрастных категорий существуют различные нормы частоты пульса в покое. Зависит он также и от половой принадлежности человека. Для новорожденных это – 140 уд/мин, для детей от рождения до года – 130 уд/мин, в возрастной период от года до двух лет – 100 уд/мин, от трех до семи лет – 95 уд/мин, от восьми до четырнадцати лет – 80 уд/мин.

Для мужчин среднего возраста нормальные показатели пульса – 60-80 уд/мин, для женщин – 65-90 уд/мин. У людей преклонного возраста нормальный пульс равен примерно 65 уд/мин. Если человек болеет, его пульс повышается до 120-150 уд/мин.

Частота пульса здорового человека колеблется в течение дня. Самые низкие его значения наблюдаются рано утром и поздно вечером. Наиболее высокие показатели пульса можно зафиксировать ближе к вечеру. В положении стоя и сидя пульс выше, чем в положении лежа.

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