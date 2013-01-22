Морковный сок - король овощных соков

Морковный сок часто называют королем овощных соков. Он популярен благодаря высокому содержанию полезных веществ. Но при неумеренном потреблении даже такой полезный напиток может нанести вред организму, предупреждают американские ученые.

Ученые из Университета Небраски пришли к выводу, что здоровым людям можно пить морковный сок не более 2-3 раз в неделю. Они объясняют, что неумеренное употребление сока создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, интенсивный прием сока может изменить цвет лица за счет содержания бета-каротина.

А вот людям с панкреатитом, другими заболеваниями поджелудочной и кишечника не рекомендуется употреблять морковный сок. Также с ним стоит быть осторожным пациентам с сахарным диабетом (можно пить не более 1 стакана в неделю).

likar.info