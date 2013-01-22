Как определить самый удачный день для зачатия ребенка

Хотя забеременеть вполне можно и не в период овуляции, именно он является самым благодатным для зачатия ребенка. Поэтому многие женщины так его ждут и стараются не пропустить признаки овуляции.

А для того, чтобы не упустить ни минуты, совсем не обязательно постоянно измерять ректальную температуру, покупать кучу тестов и тому подобное - достаточно прислушаться и присмотреться к своему организму - он все подскажет:

1. Изменение слизи, выделяемой шейкой матки.

Выделения становятся более обильными, от водянистой консистенции до консистенции сырого яйца. Если овуляции нет, то слизь клейкая или кремоподобная, или вообще отсутствует.

2. Увеличение либидо (усиление полового влечения).

В период овуляции женщины ощущают неимоверный прилив либидо. Увеличение полового влечения происходит за несколько дней до овуляции, то есть как раз тогда, когда занятие сексом принесёт возможный результат.

3. Изменение базальной температуры тела.

Базальная температура тела поднимается на несколько десятых градуса. Подъём температуры вызывает гормон прогестерон, количество которого внезапно увеличивается после овуляции.

4. Болезненность груди.

Чрезмерная чувствительность вызвана гормональным всплеском, готовящим организм к потенциально возможной беременности.

5. Боль внизу живота.

Женщин может тревожить умеренная боль внизу живота, обычно с одной стороны. Боль длится от нескольких минут до нескольких дней и вызвана выходом яйцеклетки из яичника.

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