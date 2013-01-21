В Бразилии вспыхнула эпидемия лихорадки Денге

В Бразилии в городе Кампо Гранде более 7 тыс. жителей заразились лихорадкой Денге с начала нынешнего года.

Как сообщает русская служба Би-би-си, ежедневно диагностируется 600 новых случаев заболевания.

Кампо Гранде расположен на юге страны. С 21 января в городе действует чрезвычайное положение.

Отмечается, что в регионе уже не первый день идут проливные дожди, способствующие увеличению численности комаров – основных переносчиков заболевания.

***Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, сопровождаемое сильной болью в суставах, интоксикацией организма, сыпью и увеличением лимфатических узлов.