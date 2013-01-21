В Бразилии вспыхнула эпидемия лихорадки Денге
16:01, 21 января 2013Зарубежные новости
0
Каждый день - 600 новых случаев
В Бразилии в городе Кампо Гранде более 7 тыс. жителей заразились лихорадкой Денге с начала нынешнего года.
Как сообщает русская служба Би-би-си, ежедневно диагностируется 600 новых случаев заболевания.
Кампо Гранде расположен на юге страны. С 21 января в городе действует чрезвычайное положение.
Отмечается, что в регионе уже не первый день идут проливные дожди, способствующие увеличению численности комаров – основных переносчиков заболевания.
***Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, сопровождаемое сильной болью в суставах, интоксикацией организма, сыпью и увеличением лимфатических узлов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter