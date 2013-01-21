При столкновении электричек в Вене пострадали до 25 человек

Два человека находятся в критическом состоянии после столкновения в понедельник, 21 января, в Вене двух пригородных поездов.

Об этом сообщила РИА «Новости» представитель полиции по телефону с места происшествия.

"Пять человек тяжело ранены, в том числе двое находятся в критическом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Ранее австрийские СМИ сообщали о 25 раненых. По словам представителя полиции, всего ранено 19 человек, пять из них - тяжело.

Как сообщила представитель Австрийских железных дорог Сара Неттель, все пострадавшие отправлены в больницы.

ЧП произошло в 8.45 по местному времени в 14-м районе города - Пенцинг. В настоящее время железнодорожное сообщение между Западным вокзалом и станцией Хюттельдорф перекрыто, на месте работают спасатели.

Причины происшествия не сообщаются. Похожее ЧП в этом же районе было в сентябре прошлого года. Тогда поезд сошел с рельсов из-за ошибки на станции - одна из стрелок была переведена неправильно.