В чем лечебный секрет авокадо?

Этот необычный фрукт чрезвычайно богат витаминами и полезными веществами, и весьма благотворно влияет на здоровье!

Авокадо родом из Южной Америки и Мексики, однако сейчас их выращивают и на юге Европы.

Из-за высокого содержания жира (более 20%) индейцы называли этот фрукт «масло леса». Авокадо имеет грушевидную форму, кожура у него бывает иногда гладкой, иногда – сморщенной. По цвету варьируется от светло-зеленой до темно-зеленой. Мякоть – чаще всего светло-зеленого цвета, мягкая, нежная, с терпким ореховым вкусом. В середине находится твердая коричневая косточка

Жир, который содержится в авокадо, очень легко усваивается организмом из-за высокого содержания в нем ненасыщенных жирных кислот.Также в нем содержится больше количество витаминов В и Е. и почти нет углеводов, однако низкокалорийным его не назовешь, скорее наоборот – он по праву может называться самым калорийным фруктом (223 ккал).

Содержание питательных веществ в одном среднем авокадо:

•Фосфор – 95 мг.

•Кальций – 23 мг.

•Железо – 9 мг.

•Калий – 1,3 мг.

•Витамин В3 (ниацин) – 8,6 мг.

•Витамин А – 600 единиц МЕ.

•Витамин С – 82 мг.

•Также в авокадо содержится: медь, витамин Е, витамин В2 (рибофлавин) и фолиевая кислота.

Употребление авокадо способствует предотвращению возникновения инфаркта, помогает лучше справляться со стрессами и способствует разглаживанию кожи.

Целебные составляющие авокадо очень полезны для кожи. Мононенасыщенные жиры, витамины А и Е помогают сохранить целостность оболочки которая окружает клетки кожи, уменьшает воспаления связанные с угревой сыпью, экземой, псориазом.

Авокадо содержит соль фолиевой кислоты, калий и большое количество пищевых волокон. Это помогает понизить уровень холестерина и увеличить уровень здоровых жиров в организме.

Авокадо и здоровье крови

В нем содержаться железо, медь и витамин В2, которые способствуют регенерации красных кровяных телец и предотвращают анемию.

Авокадо и кровяное давление

Авокадо очень богат калием. В нем его на 60% больше, чем в бананах. Продукты богатые калием, сожержащие мало натрия помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо и онкологические заболевания

Олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо защищает от рака молочной железы. Исследование журнала «Диетологическая биохимия» (The Journal of Nutritional Biochemistry)показали, что плоды авокадо останавливает рост раковых клеток. Каротиноиды вместе с витамином Е помогают уничтожать раковые клетки у больных раком простаты. Фитовещества в раковых клетках увеличивают содержание свободных радикалов в раковых клетках при этом без вреда для здоровых клеток.

Авкоадо и здоровье кожи и волос

Препараты в которых содержиться авокадо подходят для сухой кожи, они помогают нормализовать внутриклеточные процессы, разглаживают маленькие корщинки, улучшают цвет кожи.

Авокадо отлично подходит для увлажнения сухой кожи и волос. Его можно применять в форме масок и в перетертом виде.

Авокадо и здоровье кишечника и желудка

Клетчатка, которая содрежиться в авокадо, помогает от запоров и способствует пищеварению.

Авокадо и здоровье

Авокадо содержит множество полезных веществ: минералы, витамины, полезные для сердечно-сосудистой системы мононенасыщенные жиры. Употребление авокадо вместе с богатыми каротиноидами фруктами и овощами – хороший способ улучшить усвоение каротиноидов организмом. К примеру, если Вы добавите авокадо в салат, то значительно повысите количество альфа и бета-каротина и лютенина, поступающих в ораганизм.

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