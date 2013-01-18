Ревность - это болезнь
13:14, 18 января 2013Зарубежные новости
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Перевозбуждение в определенной зоне головного мозга
Ученые из университета Пизы предлагают выявлять потенциальных ревнивцев с помощью медосмотров и лечить их препаратами.
Они считают, что приступы формирования патологической ревности – результат перевозбуждения в определенной зоне головного мозга.
Ревность, которая сопровождается одержимостью и желанием причинить вред партнеру, является проявлением «синдрома Отелло». В этом состоянии избыточно вырабатывается гормон допамин, объясняют психиатры. По их мнению, потенциально опасных ревнивцев можно выявить с помощью магнитно-резонансного исследования и лечить с помощью лекарственных препаратов.
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