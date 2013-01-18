Какие продукты повышают оптимизм?

Овощи и фрукты делают человека более счастливым и оптимистичным. Такое предположение высказали ученые из Гарвардского университета на основании результатов своего исследования.

В исследовании участвовали около 1 тыс. мужчин и женщин в возрасте 25-74 года. С помощью анализа крови у всех добровольцев измерили уровень различных антиоксидантов, а с помощью специальных опросников – уровень удовлетворенности жизнью. Выяснилось, что у людей с высоким уровнем оптимизма оказался наиболее высокий уровень антиоксидантов каротиноидов. Этими мощнейшими антиоксидантами богаты овощи и фрукты.

Исходя из этого, ученые предположили, что рацион, богатый овощами и фруктами, повысит оптимизм. Вместе с тем, ученые не исключают, что оптимистический настрой заставляет человека есть больше овощей и фруктов.

likar.info