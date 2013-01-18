Учимся правильно мыть волосы

Косметологи озвучили несколько простых правил по уходу за волосами.

- Намочите волосы водой и хорошенько потрите руками, смойте остатки предыдущего шампуня или бальзама, пишет lico.com.ua.

- Нанесите умеренное количество шампуня, постарайтесь разделить его в равных количествах по всей голове, мягкими массажными движениями.

- Промойте, пока полностью исчезнет пена. Не применяйте шампунь еще раз, помните, что это способствует высушиванию волос.

- Используйте кондиционер не на всю длину, так как у волосистой части головы существует естественное кожное сало, лучше нанесите его только на кончики. Затем смойте.

- Сожмите и высушите полотенцем волосы столько, сколько вы можете сжимая его, но не трите, потому что это разрушает структуру волос. Таким образом, Вы предотвратите сечение кончиков.

- Расчесывайте волосы, начиная с кончиков, а затем поднимаясь вверх, пока вы не расчешите все волосы. Делайте это осторожно, расческой с не очень густыми зубцами.

- Если есть возможность, дайте высохнуть волосам самостоятельно , без помощи фена .Помните, что тепловое воздействие наносит ущерб вашим волосам.

Также не следует мыть волосы каждый день – само мытье волос не влияет на корень волоса, однако этот процесс сопровождается сушкой феном, в результате чего, волосы становятся сухими и ломкими.

segodnya.ua