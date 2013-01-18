В Алжире освободили 600 заложников

Алжирская армия освободила 600 заложников из числа местных жителей на нефтегазовом объекте, где террористы удерживают иностранных и местных сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

В среду несколько десятков боевиков экстремистской группировки атаковали жилой комплекс нефтяников, работавших на месторождении газа на юго-востоке Алжира. Террористы ворвались в жилой блок, где проживают около 2 тысяч человек, и захватили от 20 до 40 иностранных граждан (в том числе США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии) и местных жителей. Алжирские власти отказались идти на переговоры с террористами.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что военные освободили из плена четверых иностранцев: двух граждан Великобритании, одного француза и одного кенийца. По данным других СМИ, освобождены также гражданка Франции и гражданин Ирландии. Всего, по информации СМИ, террористы удерживают от 20 до 45 заложников из других стран. Сообщалось, что сбежать от боевиков удалось 25 иностранцам.

Вместе с тем, по неподтвержденным данным мавританского агентства ВАН, в результате обстрела с алжирских боевых вертолетов жилого здания погибли 34 иностранца и около 15 боевиков. Однако, как передает телеканал France 24, официальные источники опровергают сообщение об обстреле. Остается неподтвержденной и информация агентства о том, что террористы удерживают семерых выживших заложников.