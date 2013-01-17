Кому необходимы препараты кальция
Укрепят волосы и зубы
Показание к применению препаратов кальция:
- Детям при рахите и в период интенсивного роста
- Женщинам во время беременности, грудного вскармливания и климактерического периода
- С целью профилактики остеопороза и кариеса зубов
- Для лечения остеопороза, переломов костей, аллергий
- В случае длительного постельного режима, лечения гормональными препаратами и антибиотиками
- Людям со сниженной минерализацией костей в результате заболеваний печени, почек, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции
- Для укрепления зубов и волос.
Продукты, багатые кальцием (мг/100 г)
Сыры твердые - 600-1040; сухое молоко - 920; соя, бобовые - 257; орехи (разные) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; финики - 160; кефир, йогурт, сливки - 110-120; фасоль - 105; рыба (особенно сардины, лосось) - 30-90; творог - 80; хлеб с высевками - 60.