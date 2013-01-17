Кому необходимы препараты кальция

Показание к применению препаратов кальция:

- Детям при рахите и в период интенсивного роста

- Женщинам во время беременности, грудного вскармливания и климактерического периода

- С целью профилактики остеопороза и кариеса зубов

- Для лечения остеопороза, переломов костей, аллергий

- В случае длительного постельного режима, лечения гормональными препаратами и антибиотиками

- Людям со сниженной минерализацией костей в результате заболеваний печени, почек, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции

- Для укрепления зубов и волос.

Продукты, багатые кальцием (мг/100 г)

Сыры твердые - 600-1040; сухое молоко - 920; соя, бобовые - 257; орехи (разные) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; финики - 160; кефир, йогурт, сливки - 110-120; фасоль - 105; рыба (особенно сардины, лосось) - 30-90; творог - 80; хлеб с высевками - 60.