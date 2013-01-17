Кому нельзя пить молоко

Людям с дефицитом лактазы. Если, выпив стаканчик напитка, начинается "революция" — живот дует, он бурчит и наступает послабление, причина молочной непереносимости в дефиците фермента лактазы, который переваривает молочный сахар — лактозу. Его имеют около 15% людей.

Аллергикам. У некоторых людей на молоко может возникать аллергия из-за непереносимости некоторыми аллергиками молочного антигена "А". В этом случае молочное может вызывать зуд кожи, появление сыпи и даже спровоцирвоать приступ бронхиальной астмы.

Людям со склонностью к образованию фосфатных камней в почках. Если у человека есть такая склонность, молоко будет способствовать появлению почечных камней. Узнать о том, есть ли у вас такая склонность, можно по тому, страдали ли подобной напастью родители (она нередко передается по наследству, генетически) и анализу мочи — если в нем есть осадок из фосфатов.

Людям после 55 лет. В молоке содержится миристиновая кислота, которая способствует накоплению в организме липопротеидов низкой плотности, которые играют важную роль в развитии атеросклероза. После 55 лет атеросклероз развивается у большинства людей, поэтому употребление молока с наступлением этой отметки лучше ограничить. Безопасная доза молока — 300 г в день.