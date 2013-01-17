Свекольный сок снижает артериальное давление

Употребление 500 мл свекольного сока в день позволяет снизить артериальное давление. Эффект наступает примерно через час после приема сока и продолжается в течение суток.

Британские ученые из Медицинской и стоматологической школы Бартса и Лондона провели исследование с участием здоровых добровольцев, которым было предложено выпить пол-литра свекольного сока. Через час после приема сока артериальное давление у участников начало снижаться, отметили ученые. По их данным, максимальное снижение давления (верхнего - на 10,4 мм.рт.ст. и нижнего – на 8 мм.рт.ст.) было зарегистрировано примерно через 3 часа после употребления сока, причем эффект продолжался до 24 часов.

По словам руководителя исследования Амриты Ахлувалиа, эффект свекольного сока объясняется высоким содержанием нитрата – вещества, которое присутствует также в салате и шпинате. Под действием бактерий, находящихся на поверхности языка и попадающих в слюну, нитрат превращается в нитрит. При проглатывании нитрита и его попадании в кислую среду желудка, это вещество превращается в оксид азота либо попадает в кровь в виде нитрита.

Время максимальной концентрации нитрита в крови соответствовало наибольшему снижению артериального давления у добровольцев, что служило подтверждением роли этого вещества, отметили исследователи. При блокировании процесса превращения нитрата в нитрит (с этой целью на поверхность языка добровольцев наносили анаэробные бактерии) употребление свекольного сока не приводило к снижению артериального давления, что служило дополнительным подтверждением ключевой роли нитрита.

По статистике, артериальной гипертонией страдает более 25% взрослого населения планеты. Повышенное давление ответственно примерно за 50% случаев ишемической болезни и 75% инсультов.

«Наше исследование свидетельствует о том, что употребление свекольного сока либо других овощей, богатых нитратами, может быть простым способом поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а также может стать дополнительным методом борьбы с повышенным артериальным давлением», - сообщила Ахлувалиа.

В свою очередь, профессор Грэхем Макгрегор из Британского общества гипертонии отметил необходимость более долговременных исследований с участием пациентов, страдающих гипертонией.