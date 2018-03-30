Почему возникает "дежавю"

У вас когда-нибудь возникало чувство, что место, в которое вы попали в первый раз, поразительно вам знакомо? Или что вот этот конкретный разговор во всех мельчайших деталях уже происходил раньше?

Это чувство принято называть французским déjà vu (дословно переводится как «уже виденное») и оно знакомо 60-80% всех людей.

Несмотря на то, что явление это редким не назовёшь, наука знает о нём не так уж много. Его возникновение непредсказуемо, оно длится мгновения и никаких следов, которые можно было бы зарегистрировать, после себя не оставляет. Только ничем не подтверждённые заверения: «У меня только что было дежа вю!»

На сегодняшний день существует несколько теорий относительно его возникновения. Вот самые значительные:

Нейронные разряды

Неожиданность возникновения дежа вю означает, что его изучение опытным путём практически невозможно, так что учёным приходится полагаться только на слова людей, которым доводилось переживать это состояние.

Однако оказалось, что больные эпилепсией в самом начале приступов болезни тоже довольно часто переживают дежа вю. Это открытие позволило изучить этот феномен более детально.

Эпилептические припадки вызываются изменением электрической активности нейронов в фокальной области мозга. Эта нейронная активность может распространиться как ударная волна во время землетрясения по всему мозгу, включая и среднюю височную долю, которая играет ключевую роль в хранении долговременных воспоминаний. От этого перед самым припадком эпилепсии и возникает дежа вю.

Для того чтобы определить отделы, из которых идут сигналы дежа вю, исследователи измеряли нейронную активность головного мозга таких пациентов. Таким отделом оказалась обонятельная кора. В результате возникло предположение, что дежа вю – результат дисфункциональных электрических разрядов в мозгу.

Подобные нейронные разряды могут возникнуть и у людей, не страдающих эпилепсией. Примером могут служить невольные вздрагивания, которые иногда случаются при засыпании.

Однако некоторые исследователи считают, что дежа вю больных эпилепсией и здоровых людей – разные явления, и указывают на то, что у первых оно может длиться довольно долго, у вторых – всегда мимолётно.

Сбой работы памяти

Дежа вю у здоровых людей может быть результатом сбоя работы памяти, которая разделяется на кратковременную и долговременную. Дежа вю случается, как считают некоторые учёные, из-за разницы в системах памяти, которые обрабатывают новый опыт. Информация может каким-то образом миновать краткосрочную память и попасть сразу в «папочку» в мозгу, где храниться долгосрочная. Этим и объясняется, что новое событие или явление кажется до боли знакомым, но не настолько «материальным», как настоящее воспоминание.

Реакция на знакомые детали

Ещё одна теория гласит, что дежа вю может быть реакцией систем памяти головного мозга на знакомые детали совершенно нового переживания. Например, когда вы в незнакомой стране заходите в ресторан с деталями в оформлении интерьера, схожими с оформлением ресторана в вашем родном городе.

Ну и конечно, существует и множество паранормальных теорий – прошлые жизни, похищение инопланетянами или предостерегающие видения и т.д.

Пока это только теории, но наука не стоит на месте и рано или поздно эта загадка, как и многие другие, которые загадывает нам наше серое вещество, будет разгадана.

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