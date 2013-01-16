Что нельзя есть на завтрак

Диетологи рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять натощак – то есть, во время завтрака, чтобы не нажить себе заболеваний. Как сообщает informpskov.ru, среди вредных для употребления на голодный желудок продуктов - бананы и даже йогурт.

Нельзя начинать день с бананов по причине большого содержания в них магния. Он может нарушить кальциево-магниевый баланс в организме и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Апельсины лучше не употреблять натощак, потому что они могут спровоцировать гастрит и аллергию.

Хурма и помидоры противопоказаны по утрам из-за большого количества пектина и дубильной кислоты, из-за которых образуется желудочный камень.

Сырые овощи – огурцы, паприка, капуста - могут по утрам вызывать раздражение слизистой желудка. Поэтому нельзя употреблять их натощак, в частности, людям с проблемным пищеварением.

Холодные напитки на завтрак также употреблять не рекомендуется. Кроме всего прочего они могут спровоцировать у женщин сбой в менструальном цикле.

При потреблении на голодный желудок йогурт утрачивает существенную часть собственных полезных качеств. Его рекомендовано употреблять спустя два часа после еды либо перед сном. Только в этих случаях он действительно оказывает помощь в процессе пищеварения.

Сладкий картофель по утрам вызывает ту самую "тяжесть в желудке", о которой говорится в рекламе ферментативных медицинских препаратов.

Если сахар проникает в пустой желудок, организм человека не способен выделять нужное количество инсулина, чтобы поддерживать его нормальный уровень в крови. Все это может обернуться возникновением заболеваний глаз. Больше того, сахар является кислотообразующей пищей, способной нарушать кислотно-щелочной баланс.

Чеснок натощак может вызвать гастроспазм.

Консервы и копчёности лучше вообще не употреблять, а тем более, на завтрак.

Таким образом, даже если вы голодны, не спешите есть что придётся, если не хотите желудочно-кишечных расстройств или болезней посерьёзнее.