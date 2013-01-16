Онкологи приукрашивают результаты своей работы?

Исследователи, занимающиеся раком груди, обычно преувеличивают позитивные свойства исследуемой терапии и молчат о многих негативных сторонах, показал анализ независимых экспертов. По их словам, в итоге пациенты получают неработающие лекарства и страдают от побочных эффектов, пишет The Independent.

Согласно отчету экспертной группы из Госпиталя принцессы Маргарет в Торонто, две трети исследований замалчивали негативные аспекты тестирования. Особенно часто это происходило, когда средство обладало явными противораковыми свойствами. Примечательно: искажение фактов происходило не из-за прямого влияния спонсоров, институтской администрации или фармкомпаний.

Хотя глупо отрицать тот факт, что компании все больше участвуют в тестах. За последние 30 лет число финальных испытаний, спонсированных игроками фарминдустрии, увеличилось с 24% до 72%. В целом можно сделать вывод: озвучивание исключительно "плюсов" помогает ученым продвинуться. Подобные исследования охотнее публикуют и о них чаще говорят. Профессор Ян Таннок призывает отказаться от данной практики, так как она может быть небезопасной.

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