Антиоксиданты не дают телу восстанавливаться

Миллионы человек принимают добавки, дабы повысить уровень антиоксидантов, в частности, витаминов С и Е. Долгое время считалось, что высокая концентрация соединений, устраняющих свободные радикалы, безопасна. Поэтому в отдельных добавках можно было найти запредельные концентрации. Иногда в таблетках с витамином С дозировка превышает рекомендованную суточную норму в 10 раз. Но сотрудники Манчестерского Университета утверждают: антиоксиданты мешают процессу регенерации. Именно благодаря свободным радикалам отдельные виды живых существ способны отращивать хвост. Если показатели свободных радикалов падают ниже необходимого уровня, регенерация не происходит.

Так, когда головастикам обрубали хвосты, у них повышалась концентрация перекиси водорода - мощного свободного радикала. Пока шла регенерация, концентрация оставалась высокой. Профессор Энрике Амайя подчеркивает: "Если же уровень радикалов искусственно снижался, процесс роста тканей и регенерации не инициировался вовсе".

Получается, свободные радикалы необходимы для реакции регенерации. Они также важны с точки зрения работы сигнального пути WnT (регулирует развитие эмбриона, раковых опухолей и дифференцировку тканей). Кстати, ранее уже доказали, что реактивные формы кислорода убирают опасные или не работающие нормально клетки из тела. Соответственно, антиоксиданты могут тормозить процесс излечения, например, от рака.

med2.ru