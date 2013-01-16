Coca-Cola утверждает, что борется с ожирением

Американская компания Coca-Cola впервые выпустила на телеэкраны в США рекламный ролик, в котором поднимается проблема излишнего веса.В рекламе подчеркиваются заслуги фирмы в производстве низкокалорийных напитков, а также содержится напоминание, что все продукты питания содержат калории.Оно было показано по кабельным сетям в США в понедельник на фоне растущего давления общественности на пищевую отрасль.Нью-Йорк готовится запретить продажу сладких напитков в больших емкостях в ресторанах, кинотеатрах и на стадионах.

Компания Coca-Cola заявила, что ее реклама продиктована не критикой в адрес пищевой промышленности, а желанием повысить информированность общественности.

"В стране идет серьезное обсуждение проблемы излишнего веса, и мы хотим участвовать в нем", - заявил Стюарт Кронадж, директор отделения фирмы в Северной Америке.

В ролике женский голос за кадром рассказывает о том, что Coca-Cola предлагает потребителями меньшие порции своих напитков и делает все для разработки новых низкокалорийниых напитков, особенно для продажи в школах.

"Считаются все калории, независимо от их происхождения, - говорится в рекламе. - Если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, вы будете толстеть".

В другом рекламном ролике, который будет показано на этой неделе, компания рассказывает о тех видах физической активности, которые могут нейтрализовать "140 калорий счастья", содержащихся в банке напитка "Кока-Кола".

Однако Майк Джейкобсон , директор центра "Наука в общественных интересах", заявил, что если компания всерьез относится к проблеме излишнего веса, она должна снять свои возражения против налога на сладкие напитки.

Отраслевая консалтинговая фирма Beverage Digest сообщила недавно, что потребление газированных сладких напитков в США сокращается с 1998 года.

"Би-Би-Си"