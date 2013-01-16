Как укрепить ногти: 5 простых способов

Зима - не самый лучший период для ногтей. Они то и дело ломаются, слоятся, а кутикула грубеет чрезвычайно быстро. Поэтому именно сейчас необходимо обеспечить ногтям достойный уход. Всего несколько нехитрых приемов - и ты увидишь, как твой маникюр преобразится на глазах!

Узнай 5 простых способов, как укрепить ногти вместе с tochka.net!

Красный перец

Такая маска с красным перцем укрепит и ускорит рост ногтей. Смешай половину чайной ложки красного молотого перца, 10 капель кипяченой воды и одну чайную ложку жирного крема для рук. Смесь нужно продержать на водяной бане около 10 минут, затем охладить и смазать ею ногти ровным слоем. Маска действует около 20 минут, затем ее нужно смыть и нанести на пальцы жирный крем. Используй маску только раз в месяц.

Лимонный сок

Лимонный сок очень хорошо укрепляет ногти. В блюдце смешай столовую ложку сока с парой щепоток соли и кисточкой нанеси на ногти. Такая маска действует около 20 минут, затем смой ее теплой водой и нанеси крем.

Воск

Маска с воском сделает твои ногти очень прочными! На водяной бане растопи 4 г пчелиного воска, добавь растолченный вареный вкрутую желток, перемешай. После каплями добавляй персиковое масло до загустения маски. Нанеси на пальцы на 20 минут, затем смой водой и нанеси крем. Можешь использовать такую маску каждый день.

Желатин

Желатин идеально питает и укрепляет ослабленные ногти. В стакане кипящей воды раствори 0,5 ст. ложки желатина, остуди и опусти в смесь ногти на 20 минут. Затем вымой руки теплой водой и нанеси крем. Используй желатиновую маску 2-3 раза в неделю.

Витамин А и Е

Эти витамины являются самыми важными в формировании здоровой ногтевой пластины, поэтому купи их в аптеке и ежедневно втирай перед сном.

Самое главное - заботься о своих ногтях, и тогда они будут расти здоровыми, красивыми и прочными!

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