Украинка бросила в аэропорту Чили своего 10-летнего сына

Чилийская полиция задержала во вторник гражданку Украины, намеревавшуюся отправиться отдыхать на доминиканский курорт Пунта-Кана и бросившую своего 10-летнего сына в аэропорту из-за проблем с доверенностью на вылет ребенка за границу из Чили.

Как сообщает РИА «Новости», по данным мексиканских СМИ, 29-летняя женщина собиралась на курорт вместе со своим сожителем и тремя детьми, один из которых - их совместный ребенок, а еще двое являются детьми от первых браков пары.

На границе выяснилось, что сын гражданки Украины не может покинуть страну, потому что разрешение на выезд оформлено неправильно и без участия биологического отца ребенка. В связи с этим пограничники не разрешили выезд мальчику.

В итоге женщина оставила ребенка в одном из магазинчиков в аэропорту и вновь попыталась пройти контроль. Полиция обратила внимание на то, что один из детей исчез, и забила тревогу.

Мальчика обнаружили быстро, женщина оправдывает себя тем, что позвонила отцу ребенка с просьбой забрать его из аэропорта.

Мотивировала она свое решение нежеланием терять стоимость путевок, которая составила около 8,5 тыс. долларов. Отец мальчика успел приехать и забрать его, однако украинка, постоянно проживающая в Чили, была задержана за оставление несовершеннолетнего без контроля.