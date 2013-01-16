В США студент открыл стрельбу в бизнес-школе

Студент открыл стрельбу в здании бизнес-школы в американском Сент-Луисе, ранив сотрудника, после чего попытался покончить с собой.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, оба пострадавших были доставлены в больницу. Врачи предполагают, что они выживут, сообщил глава полиции Сент-Луиса Сэм Дотсон.

По его словам, пострадавший сотрудник в течение многих лет работал администратором в этом учебном заведении, а стрелявший студент уже четыре года время от времени посещал там занятия. Склонности к насилию за ним до этого не замечали.

К моменту прибытия полиции многие студенты в панике выбежали на улицу. Никто из остальных 40-50 человек, находившихся в здании, не пострадал.

Ранее в штате Нью-Йорк был принят закон, ограничивающий право на владение оружием. Это стало реакцией на бойню в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут, во время которой были убиты 20 детей и шестеро взрослых.