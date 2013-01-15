О чем может рассказать капля крови

При развитии современных технологий и прогрессе исследований крови на базе профессиональных микроскопов появилась возможность диагностики состояния здоровья пациента по живой капле крови.

Возможности метода сканирования и оптические возможности микроскопа позволяют пациенту мгновенно увидеть состояние своей крови. Ряд показателей позволяют охарактеризовать состояние здоровья пациента, выявить инфекционные, грибковые и другие заболевания организма.

Сканирование живой капли крови с помощью микроскопа с большим увеличением позволяет определить:

- состояние эритроцитов, их подвижность в плазме, степень агрегации (склеивание в "монетный столбик") и сладжирование (образование беспорядочной, сплошной агрегации)

- состояние лейкоцитов, характеризующее основные свойства иммунной системы по величине макрофагов (по сравнению с эритроцитами способности к фагоцитозу, которая хорошо заметна при сканировании);

- состояние тромбоцитов - склонность к образованию скоплений и наличию агрегации, как предрасполагающего фактора к тромбообразованию;

- состояние жидкой части крови (плазмы), степень ее чистоты, наличие или отсутствие микроорганизмов, физиологических или (и) патологических включений.

Спектр диагностики заболеваний очень широкий и позволяет сделать заключение о состоянии:

- обмена веществ (жирового, белкового, углеводного, фосфорно-кальциевого), который зависит от состояния работы поджелудочной железы, печени;

- о нарушениях, которые могут привести к анемии, атеросклерозу, подагре, онкологическим заболеваниям; о состоянии иммунитета и дисбактериозе кишечника. Наличие в организме паразитов.

Возможности микроскопа позволяют проводить исследование в светлом и темном поле, а также фазово-контрастную и люминесцентную микроскопию различных сред организма.

Для проведения анализа не требуется сложной подготовки, а результаты очень наглядны и дают специалисту большое количество полезной информации о состоянии здоровья пациента.

Изображение живой капли крови передается на экран монитора компьютера с помощью цифровой камеры и сохраняется в виде фотографий или видеоролика, который в дальнейшем сможет просмотреть специалист и обследуемый пациент.