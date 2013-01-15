Температура: можно ли обойтись без антибиотиков?

Грипп почти всегда сопровождается повышенной температурой тела - это защитная реакция организма на вторжение инфекции. Самая благоприятная температура для вируса гриппа - 35С, при повышении от 37 градусов условия его развития ухудшаются, а при температуре 40С размножение совсем прекращается. Поэтому здоровый организм может выдержать повышение температуры тела до 38-39 градусов. Это помогает ускорить победу над вирусом.

Если же вы Вы - человек немолодой или имеете хронические бронхолегочные, сердечные болезни, гипертензию и тому подобное, следует прибегнуть к жаропонижающим средствам. Одни воспользуются при этом химическими лекарствами, часто - разрекламированными. Это сделать проще.

Однако многие люди доверяют и натуральным, проверенным, но часто забытым средствам. Кстати, врачи, которых, как советует Министерство здравоохранения, следует обязательно вызывать к больному гриппом при первых признаках заболевания, тоже склонны рекомендовать немедикаментозные средства.

Например, обычная вода поможет снизить повышенную температуру тела и токсины вывести. Такими методами пользовались и народные целители, и знаменитый в конце ХІХ - в начале ХХ ст. киевский врач В. Каминский, который совершенствовал методику немецкого пастора Кнейпа.

1. Ослабит жар клизма чистой кипяченой охлажденной до комнатной температуры, водой (1-1,5 л). Этот метод можно применять даже для младенцев. Для деток 1-6 месяцев вводится 30-60 мл, 6-12 месяцев - 100-180, 1-2 года - 180-200, 2-5 лет - 200-300 мл воды.

2. Полезны компрессы: смочить полотенце в воде, лучше в смеси воды с яблочным уксусом (на 0,5 л воды уксуса 1 ст. ложка и больше), положить на лоб, по мере нагревания - менять.

Компресс со льда (можно заморозить в грелке, в целлофановой котомке) накладывается на лоб, локтевые ямки, его время от времени его следует снимать на 10 мин., чтобы не допустить местного переохлаждения.

3. Обтирание: сначала грудь и живот, дальше спина, конечности. Протерев какую-то часть тела смоченными в смеси воды с уксусом (2:1) хлопковым полотенцем или перчаткой, сразу следует накрыть ее.

4. Обертывание стоп. Носки намочить в воде или в смеси воды с уксусом , выкрутить, одеть на ноги. Ноги завернуть сухим полотенцем или полотном, дальше шерстяным платком. Через 20-30 мин. (можно и через 1 час) мокрые носки снять, вытереть ноги и одеть шерстяные носки, если больной может терпеть, то и на всю ночь. Днем эту процедуру целесообразно повторить 2-3 раза. Обертывание стоп также можно использовать при головной боли.

5. Обертывание икр действует эффективнее. Лучше всего делать его так: хлопковое полотенце намочить до половины по длине, обвернуть мокрую икру (от косточки к коленям). Сначала мокрым концом, дальше сухим, сверху - шерстяным платком. Так сделать и на второй ноге. (Если ноги были перед этим холодные, их необходимо согреть в горячей ванне или растереть полотенцем). Больного следует хорошо накрыть, особенно ноги. После 45-60 мин. компресс быстро снять, больного накрыть. Обертывание икр целесообразно в случае простуды, гриппа, воспаления бронхов, легких. (Если варикозное расширение вен - не применять).

