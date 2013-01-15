Кто рискует умереть от гриппа

Специалисты из университета штата Юта провели исследование и выяснили, какие люди подвержены развитию тяжелых форм гриппа, а также смерти от этого инфекционного заболевания.

В ходе научного исследования его руководитель Лиза Олбрайт совместно с коллегами проанализировала информацию о родственных связях жителей Юты, а также свидетельства о смерти, выданные в штате в течение последних ста лет.

Оказалось, что за этот период жертвами гриппа стали примерно 5 тысяч человек, почти половина из которых скончались во время пандемии испанки в 1918 году. Затем исследователи изучили причины смерти супругов погибших, а также их кровных и некровных родственников до третьего колена.

В результате выяснилось, что чаще других жертвами гриппа становились кровные родственники умерших - братья и сестры погибших от гриппа умирали от этого заболевания на 74% чаще, родители – на 38% чаще, а дети – на 60% чаще, чем некровные родственники умерших.

Супруги людей, скончавшихся от гриппа, тоже часто умирали по той же причине, что, по мнению ученых, объяснялось их совместным проживанием и заражением одной и той же опасной разновидностью вируса.

Эксперты полагают, что тяжесть течения заболевания и смертность от гриппа зависит как от особенностей штамма вируса, так и от состояния организма человека - в частности, его возраста, наличия сопутствующих заболеваний, а теперь еще и от генов.

Таким образом, кровным родственникам погибших от гриппа может быть особенно полезна ежегодная вакцинация от этой инфекции.

