Что происходит в организме пьющих людей

"Меньше, чем хотелось. Больше, чем моглось" - по такому принципу проводят праздники многие граждане.

Чем оборачиваются подобные "традиции", известно. По окончании всенародных гуляний горе-выпивохи частенько встречают рассветы и закаты в вытрезвителе или в одной из наркологических клиник. По нашей просьбе один из ведущих отечественных врачей-наркологов Александр Магалиф произвел порюмочный разбор того, что происходит в организме у принимающих "на грудь" граждан (речь о крепких напитках).

Рюмка первая. В народе ее не зря окрестили разгонной. Именно за ней и за следующей пристяжной второй рюмкой наступает первая, возбуждающая фаза опьянения. У пропустившего стопочку-другую расширяются сосуды, учащается сердцебиение, краснеет лицо, повышается настроение. И развязывается язык.

Рюмка третья. Возбуждение нарастает. Речь становится сумбурной и еще более оживленной, логическая связь между словами нарушается, темы беседы повторяются. Изменяется ощущение времени. Кажется, что оно идет быстрее. В довершение всего он начинает стремительно терять жидкость: спиртное, обладая мочегонным действием, обезвоживает организм.

Рюмка четвертая-пятая и т. д. Возбуждение переходит в бестактное поведение, а то и в откровенную агрессию. Затуманенный алкоголем мозг перестает сдерживать глубоко скрытые в подсознании мысли и желания, вдохновляя выпивоху на самые нелепые поступки. Под "парами" горячительных напитков человек теряет чувствительность, в том числе к боли и холоду, нередко зарабатывая обморожения (оказавшись на улице).

Неправильно

- пить на голодный желудок, не закусывая;

- смаковать подолгу спиртное во рту;

- пить с понижением градуса;

- сочетать крепкие спиртные напитки со слабоалкогольными (пивом, вином или газировкой - пузырьки воздуха ускоряют процесс впитывания алкоголя).

Правильно

- пить с повышением градуса: вино перед водкой, белые вина перед красными, сухие перед сладкими, молодые перед выдержанными;

- в перерывах между приемом спиртного хорошо закусывать;

- не частить, после первых двух-трех тостов делать перерыв на 20-30 минут;

- на протяжении всей трапезы пить не меньше 5-6 стаканов сока, морса или минеральной воды без газа.

Скорая помощь

Существует немало способов выведения алкогольных ядов из организма. В домашних условиях для очищения организма и восстановления работы печени с успехом применяются специальные сорбенты, гепатопротекторы, аминокислоты и витамины.

Для реанимации страдающего от потери соли и жидкости организма подойдут и народные, проверенные средства - капустный, огуречный рассолы и кисломолочные продукты (сыворотка, простокваша, кефир). Хороши также томатный сок, сырые яйца с солью, клюквенный морс, чай с медом и лимоном. Пейте как можно больше - это ускоряет вывод алкоголя из организма.

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