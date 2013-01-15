Затянувшийся насморк: как лечить гайморит

Если насморк продолжается дольше недели и сопровождается головной болью и ощущением тяжести в области лба или скул, скорее всего, банальный ринит обернулся грозным гайморитом.

А это уже не пустяк! Срочно к ЛОРу! Ведь самостоятельно отличить одно от другого нелегко.

Поначалу никаких тревожных признаков организм не подает. На начальной (катаральной) стадии гайморита больному досаждают густые прозрачные выделения из носа, который постоянно заложен. Температура немного повышается (до 37–37,3°), а глаза слезятся. Вдобавок – слабость, упадок сил. В общем, все как при обычной простуде. Из необычных проявлений - разве что неприятное ощущение тяжести над глазами и переносицей.

Запущенный катаральный гайморит может перейти в гнойную стадию. В этом случае все признаки воспаления (боль, повышенная температура) становятся более отчетливыми, появляются зеленоватые мутные из носа. Но иногда человек испытывает только сильную головную боль. Поэтому установить точный диагноз может только врач. Лишь он в состоянии решить, нужно ли больному сделать рентгеновский снимок, или компьютерную томографию, или же диагностический прокол пазух носа.

Чем дальше, тем больнее

Катаральный гайморит лечат, как правило, антибиотиками. Для уменьшения отека слизистой носа используют сосудосуживающие и антигистаминные препараты.

При гайморите средней тяжести, особенно в тех случаях, когда имеются множественные поражения пазух (не только гайморовых, но и лобных, решетчатых), может применяться метод ЯМИК: с помощью синус-катетера, вводимого в полость носа, создается то положительное, то отрицательное давление, помогающее откачивать гной из пазухи и удалять его шприцем. Плюс метода – полное отсутствие боли. Однако он менее эффективен, чем традиционная пункция. Ведь ни одним другим способом, кроме прокола, нельзя ввести инструменты непосредственно в гайморову пазуху, где располагается очаг инфекции.

Поэтому, если болезнь перешла в гнойную форму, самое надежное средство – это прокол пазухи и промывание ее растворами антисептиков с последующим введением антибиотиков. Дополнительно при остром синусите применяются физиопроцедуры: УВЧ, УФО, лазеротерапия.

Хирургическое вмешательство – в крайних случаях. При хроническом гайморите для профилактики обострений эффективны альтернативные способы. Например, дыхание по Бутейко, в результате которого восстанавливается функция носового дыхания и проблема нередко исчезает сама собой.

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