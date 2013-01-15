Почему вредно пить дважды кипяченую воду, какие вредные свойства вода приобретает после второго кипячения?

На вопрос отвечает медицинский обозреватель Татьяна Рессина:

- Должна вас огорчить, а вернее – обрадовать. От дважды кипяченой воды никакого вреда нет. Это миф. Другие распространенные мифы из этой же серии: "воду нельзя кипятить долго, иначе образуется "тяжелая вода" и "добавлять сырую воду в кипяченую вредно для здоровья". Видимо один или несколько товарищей залезли в химию, прочитали про тяжелую воду и, не зная химических законов, многое попросту нафантазировали. К сожалению, эти фантазии распространились среди народа на удивление быстро и многие им поверили.

Действительно, один из способов образования тяжелой воды – кипячение. Но чтобы вся вода в чайнике превратилась в тяжелую, его нужно кипятить несколько десятков лет! Вообще производство тяжелой воды – мероприятие очень затратное, поэтому 1 кг этого вещества стоит 200-250 долларов. Сделать его в бытовом чайнике – даже не надейтесь.

Кроме того, любой химик со всей ответственностью скажет, что человек может без видимого вреда для здоровья выпить стакан тяжёлой воды, а буквально через несколько дней весь дейтерий будет выведен из организма. Так что не бойтесь "тяжелой воды" - пейте чай спокойно. Просто используйте для чая и приготовления пищи только свежую, а не стоялую воду. В свежую воду не успеет попасть пыль-мусор, завестись микроорганизмы и не появится стоялый запах.

"Аргументы и факты"