Почему мёрзнут руки и ноги

Это довольно частое явление в наше время - ледяные руки и ноги. Это свидетельствует о задержке циркуляции крови и повышении вязкости крови. С одной стороны – это склероз сосудов, с другой – заболевание нервной системы.

Холодные руки и ноги наблюдаются чаще у гипотоников.

Нарушение кровообращения в нижних конечностях ведет в конечном результате к облитерирующему эндартерииту, атеросклерозу. Если ноги и руки мерзнут всегда и везде, то причиной могут быть варикозная болезнь, аномалии в строении сосудов. Общая недостаточность кровообращения – нарушения в работе сердца, сосудистая дистония, тоже может приводить к понижению температуры конечностей. При сахарном диабете и болезнях щитовидной железы происходит нарушение проведения импульсов по чувствительным и вегетативным волокнам нервов конечностей. Если наряду с мерзнущими ногами и руками вы заметили снижение чувствительности кожи, нарушение работы сердца, ломкость ногтей, снижение температуры тела, боль в области голени, то необходимо обратится к врачу.

Никотин – враг сосудов. Курение приводит к вазоспазму, вызывая при этом нарушение кровообращения и воспаление внутренней стенки сосуда и соединительной ткани. Первыми страдают артерии нижних конечностей. Единственный способ избежать или приостановить развитие опасного процесса – бросить курить.

Если вы заметили, что стопы и кисти рук часто без видимых причин потеют, вы чувствуете жжение, зуд, онемение, то необходимо сдать кровь на сахар.

Болезнь Рейно характеризуется болезненными спазмами артерий кистей и стоп, внезапным их похолоданием из-за недостаточного кровообращения. Болезни Рейно подвержены люди, страдающие холодовой аллергией.

Когда мерзнут пальцы рук нужно закалять сосуды. Для этого в комнате с нормальной температурой опустите руки в сосуд с теплой водой на 3-5 минут. Затем перейдите в холодное помещение (холод будет заставлять периферические сосуды сокращаться) и опять опустите руки в теплую воду на 7-10 минут (теплая вода будет заставлять сосуды расширяться). Вот такая гимнастика для сосудов позволит противостоять сосудосуживающему рефлексу. Такое упражнение нужно делать до 3 раз в день в течение месяца и более. После закаливания машите руками, как мельница, это заставляет кровь приливать к пальцам.

Не забывайте о питании. Необходимо употреблять больше продуктов, богатых железом: домашнюю птицу, рыбу, постное мясо, чечевицу, зеленые листья овощей. Хорошо эти продукты запивать апельсиновым соком, поскольку он увеличивает способность организма поглощать железо.

В любое время года организму нужен витамин Е, он расширяет сосуды, обеспечивая нормальный приток крови к конечностям. Рекомендуется принимать как можно больше витамина С, который укрепляет сосудистую стенку.

Чем чаще мы сокращаем мышцы бегая, прыгая, плавая, тем больше крови перекачивает наше сердце, тем больше крови пропускают сосуды, тем лучше кровоснабжение конечностей. Физические упражнения особенно важны, если вы ведете сидячий образ жизни. Сидячее положение приводит к вазоспазму, отчего кровоснабжение кровью нижних конечностей становится недостаточным. Каждые 15 минут вставайте с места, потянитесь, разомните уставшие руки и ноги. Даже после 3-х минутной разминки работоспособность резко повышается, потому что улучшается кровоснабжение и головного мозга тоже.

Что же предлагает нам народная медицина?

Огромное значение имеет диета. Откажитесь от кофе, какао, газированных и минеральных вод, исключите алкоголь и никотин.

Летом старайтесь ходить по песку, траве, утренней росе, купаться в водоемах. Купаясь, легко и мягко разминайте ноги в воде.

Если нет противопоказаний, принимать сауну 1 раз в неделю.

Парить ноги до колен в горячей воде. На ночь можно положить грелку к ногам.

Делайте контрастные обливания ног и рук. Чередуйте холодную с горячей водой, постепенно удлиняя время процедуры.

Делайте массаж рук (кисти рук) и ног (от колен до кончиков пальцев). Особенно уделите внимание икрам, подошвам. Принимать настои травы земляники лесной или настой ягод бузины черной, черники или шелковицы из расчета 1 ст. ложка сырья на 200 мл воды.

Сок цветков каштана конского, законсервированный спиртом в соотношении 1:2, принимать по 30-40 капель 3 раза в день.

Веточки хвои с иголками прокипятить, настоять час, принимать ванну 15-20 минут. Строгих ограничений в количестве сырья нет.

Взять1 ч.л. цветочного меда, держать его под языком до полного растворения 6-8 раз в день. Курс лечения 2 месяца.

Согревайтесь и будьте здоровы!

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