Новый метод борьбы с женским алкоголизмом

В Шотландии выпустили приложение для мобильных телефонов, помогающее женщинам понять, каким образом спиртное влияет на их внешность. Как уточняет РБК, программа позволяет владелице "заглянуть в будущее", чтобы узнать, как она будет выглядеть, если не завяжет с алкоголем.

Для этого женщине предлагается загрузить свою фотографию и ввести данные о количестве употребляемых спиртных напитков. Приложение покажет, как она будет выглядеть спустя 10 лет. Предполагается, что результаты должны испугать женщин, и те уменьшат потребление спиртного.

Великобритания принадлежит к числу наиболее "пьющих" стран мира, а конкретно в Шотландии злоупотребление алкоголем к многочисленным жертвам: так, за последние 20 лет среди женщин 30-40 лет вдвое возросло число смертей, вызванных алкоголизмом.

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