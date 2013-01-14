Виагру заменят женьшенем?

Специалисты из Yonsei University College of Medicine придумали таблетки на основе женьшеня, которые в перспективе могут стать заменой средств от эректильной дисфункции. Новое лекарство опробовали на 119 добровольцах, страдавших от этого недуга. Их разделили на две группы. Как уточняет MedikForum, первая принимала в день четыре таблетки с экстрактом ягод корейского женьшеня, а вторая плацебо. Через восемь недель у первой группы отмечено улучшение сексуальной жизни по сравнению с теми мужчинами, которые принимали пустышки. Исследователи считают, что ягоды корейского женьшеня могут быть использованы в качестве альтернативы лекарств, направленных на лечение мужской импотенции".

Женьшень тысячелетиями используется в альтернативной народной медицине в качестве лечебного средства против целого ряда недугов, а также для улучшения общего самочувствия.

Здоровье