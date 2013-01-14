Чем полезен зеленый чай

Помимо того что зелёный чай ароматен и приятен на вкус, он ещё и содержит большое количество фтора. А это значит, что напиток можно использовать в качестве профилактического средства против кариеса.

Чтобы укрепить зубы при помощи зелёного чая, достаточно пить его, ненадолго задерживая во рту. А при заболеваниях дёсен рекомендуется полоскать полость рта данным напитком.

Чай содержит множество витаминов и микроэлементов, действующих положительно не только на зубы и дёсны, но и на весь организм в целом. Например, такие его компоненты, как катехин и танин являются сильными антиоксидантами. Они препятствуют образованию злокачественных новообразований, регулируют обмен веществ в организме, замедляют процесс старения.

И что немаловажно - при заваривании зелёного чая в нём остается гораздо больше полезных веществ, нежели в чае черном. Это калий, фтор, медь, и йод. А так же витамины "С", "В1", "В2", "РР" и ряд органических кислот, улучшающих пищеварение.

Так что, пейте зелёный чай на здоровье!