О чем расскажут мозоли на ногах

Древние китайские ученые составили перечень активных зон на подошвах, которые связаны с внутренними органами. В этих зонах могут образовываться мозоли. Если они появились в результате ношения тесноватой обуви или плоскостопия, то исчезают, когда поменять обувь или правильно подобрать супинатор.

Но мозоли, появление которых вызвано нарушениям в работе определенного органа, вывести можно разве что тем, что полечить этот орган. Поэтому такие мозоли - это сигналы беды, и нужно уметь их распознавать.

1. Твердая мозольная "подкова" по краям пят свидетельствует о неблагополучии в суставах.

2. "Подковы" на внешней стороне правой и левой ступни указывают на проблемы с позвоночником.

3. "Подкова" из пяты переходит на внутреннюю сторону подошвы - нужно обследовать кишечник.

4. Мозоль на подошве под правым мизинцем подсказывает, что печенка не в норме.

5. Мозоль под левым мизинцем сигнализирует о неурядицах с сердцем.

6. Если мозоль на подошве охватывает зону четырех пальцев (без большого), это подсказывает, что нервная система перенапряжена, жизненные силы на спаде. Если же одновременно с появлением мозоля начинается длительный кашель - это напоминание, что нужно проверить состояние органов дыхания.

7. Мозоль или огрубевшая кожа на внешних краях больших пальцев ног является признаком нарушения деятельности щитовидной железы. У полных людей это свидетельствует о нарушении обмена веществ, в худых - о перенапряжении железы, избыточных выбросах гормона.

8. Мозоль на выпуклом суставе возле большого пальца женщинам подсказывает о начале дисфункции придатков, а мужчинам - о простатите.