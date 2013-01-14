В России предлагают штрафовать за мат и брань в СМИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил вице-спикер Госдумы России Сергей Железняк.

«Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству сегодня рекомендовал к рассмотрению в первом чтении поправки в КоАП об установлении штрафов за ненормативную лексику в СМИ», - сказал С.Железняк.

Он пояснил, что в Госдуму и органы исполнительной власти постоянно поступают многочисленные обращения граждан с требованием пресечь использование ненормативной лексики в телепередачах, в печатных СМИ.

«В действующем законодательстве установлена административная ответственность за использование нецензурной брани в общественных местах и материалах СМИ, предназначенных для детей и подростковой аудитории. Однако мы считаем, что мат и нецензурная брань недопустимы в любых СМИ, поэтому предложили ввести запрет на использование ненормативной лексики и ответственность за ее использование во всех СМИ», - заявил депутат.

По его мнению, средства массовой информации по определению не должны быть распространителями табуированной в обществе лексики.

«Штраф за использование нецензурной брани в СМИ для граждан предлагается назначить в размере от 2 до 3 тысяч рублей (от 67 до 100 долларов), на должностных лиц – от 5 до 20 тысяч (от 170 до 670 долларов), на юрлиц – от 20 до 200 тысяч (от 670 до 6,7 тысяч долларов)», - уточнил депутат.

«Под законопроектом есть подписи представителей разных фракций Госдумы, что говорит об общем понимании необходимости решения этой проблемы. Мы надеемся на поддержку законопроекта со стороны депутатов и рассмотрение его парламентом в ближайшее время», - сообщил С.Железняк.