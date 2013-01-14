Как войти в форму после новогодних застолий

Врачи советуют всем желающим расстаться с набранными за новогодние праздники килограммами не предпринимать радикальных мер вроде изнуряющих диет и голоданий, а устроить себе разгрузочные дни на кефире или яблоках. Кроме того, эксперты советуют ходить пешком не менее 30 минут в день, тогда лишний жирок исчезнет.

После череды застолий работа желудочно-кишечного тракта при здоровом организме восстановится самостоятельно, если питаться дробно, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева.

"Принимайте пищу 4-5 раз в день небольшими порциями, исключите или значительно ограничьте употребление продуктов, способствующих нарушению секреторной и двигательной функций органов пищеварения. К ним относятся специи, маринады, копчености, животные жиры", - сказала она.

Если желудок и кишечник работают нормально, принимать какие-то дополнительные меры для очищения организма от шлаков нет необходимости, добавила врач.

Когда праздники подойдут к концу, можно устроить организму разгрузочные дни, но какой-то особой диеты соблюдать не нужно, отметил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, профессора Арсений Мартинчик.

"Просто надо потреблять меньше калорий, меньше жира, сахара, выбирать менее жирные блюда, менее жирные сорта молока, и разгрузка придет сама собой", - сообщил он.

Здоровым людям Болатчиева также посоветовала заниматься не голоданием, а устроить разгрузочные дни, например, яблочные или кефирные. Она отметила, что врачи двояко относятся к голоданию.

"Если речь идет о больных хроническим панкреатитом, можно рекомендовать кратковременный период "покоя" для поджелудочной железы. При других заболеваниях желудочно-кишечного тракта голодание не рекомендуется, а в некоторых случаях противопоказано", - предостерегла она.

"Система пищеварения должна работать ритмично, без перегрузок, от этого зависит, будете вы болеть или нет. А лишние килограммы уйдут, если учитывать калораж пищи (содержание белков, жиров и углеводов) и расход энергии", - сказала она.

По мнению врача-диетолога Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, кандидата медицинских наук Рузанны Еганян, еще одно важное правило в борьбе с накопленным за праздники лишним весом - это постоянная двигательная активность.

"Нужно расширять двигательную активность. Если позволяет погода, стоит до метро не проехать на троллейбусе, а пройти. До квартиры не на лифте подняться, а пешком. Если нет возможности гулять каждый день в парке или ходить в спортзал, желательно увеличить хотя бы ежедневную бытовую активность. Например, чтобы по дороге на работу, в гости, в магазин и обратно пройтись пешком 30-40 минут. Это минимум", - сказала она.

Врач также добавила, что если человек занимается на досуге физической активностью - ходьбой, бегом, плаванием, подвижными танцами, - такие упражнения должны занимать как минимум 150 минут в неделю.

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