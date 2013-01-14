В Чехии от гриппа A/H1N1 скончались 11 людей

В нынешнем зимнем сезоне в результате гриппа в Чехии скончалось уже 11 человек.

Как сообщает Радио Прага, в связи с резким увеличением числа заболевших гриппом и пациентов с очень тяжелым протеканием болезни (с понедельника количество госпитализированных и случаев летального исхода повысилось вдвое) главный санэпидемиолог страны Владимир Валента распорядился выдать из медицинских запасов 1440 упаковок антивирусного препарата Relenza, который относится к той же категории медикаментов, как и Tamiflu.

По словам В.Валенты, Чехии грозит эпидемия. Лабораторные тесты подтверждают, что заболевание вызывает опасный вирус A/H1N1.