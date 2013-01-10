В Индии грузовик перевернулся в кювет: погибли 25 человек
13:01, 10 января 2013Зарубежные новости
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10 человек госпитализированы
В Индии грузовик, за рулем которого находился пьяный водитель, перевернулся и упал в кювет в округе Аурангабад в северном штате Бихар.
Погибли 25 ехавших в кузове работников, возвращавшихся со сбора урожая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.
Среди жертв 11 детей. 10 человек госпитализированы. Всего в кузове грузовика ехали 35 человек. Водитель бежал с места происшествия.
Правительство выплатит семьям погибших по 50 тысяч рупий (примерно 900 долларов).
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