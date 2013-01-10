Украинский турист убит в Мексике

Украинский турист найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики.

По данным правоохранительных органов, его могли убить из-за большой суммы наличных денег, сообщает РИА «Новости» со сылкой на местную прессу.

По информации прокуратура Юкатана, тело 25-летнего Александра Батычко со следами насилия было обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана. Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль на прокат в конце декабря, чтобы проехаться по ряду археологических зон полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличными, а в его сумке служащие фирмы заметили большую сумму денег.

А.Батычко приехал в Мексику на отдых и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал машину.

Полиция выясняет обстоятельства гибели гражданина Украины. Одна из основных версий - нападение с целью ограбления, так как крупная сумма денег убитого исчезла.