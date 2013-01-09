Астероид, который пролетел близко от Земли, на 75% тяжелее

Европейский космический телескоп "Гершель" составил первую температурную карту и уточнил размеры астероида Апофис, который пролетел на минимальном расстоянии от Земли несколько часов назад, сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА). Астероид Апофис оказался на 20% "толще"и на 75% тяжелее.

Как передает РИА «Новости», астероид Апофис (2004 MN4) является в настоящий момент самой серьезной известной космической угрозой для Земли. В 2029 году он пройдет на расстоянии около 37,5 тысячи километров от Земли - на высоте орбит геостационарных спутников. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, Апофис может изменить свою орбиту так, что при следующем сближении с планетой в 2036 году может столкнуться с ней.

Сегодня в 15.43 мск астероид пролетел в 14,46 миллиона километров от Земли, и астрономам представилась возможность провести наблюдения астероида с близкого расстояния.

Телескоп "Гершель" провел первые наблюдения Апофиса в различных зонах инфракрасного диапазона, а также уточнил его размеры. Если прежние оценки среднего диаметра малой планеты давали значение 270 плюс-минус 60 метров, то данные "Гершеля" показывают, что она несколько "толще": 325 плюс-минус 15 метров.

"Увеличение диаметра на 20% дает увеличение наших оценок массы и объема астероида на 75%", - говорит Томас Мюллер (Thomas Mueller) из Института внеземной физики, который руководил анализом данных "Гершеля".

Тепловая карта Апофиса позволила ученым дать новые оценки его альбедо, отражательной способности. Оказалось, что астероид темнее, чем считалось: он отражает только 23% света, при том что прежние оценки давали 33%.

Эти данные позволят лучше прогнозировать изменение орбиты Апофиса за счет эффекта Ярковского, связанного с нагревом и охлаждением небесного тела.